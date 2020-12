Italia in prima fila creare lo Space Rider | il mini shuttle dell' Esa per le missioni nello Spazio

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Thales Aleniae Avio hanno firmato un contratto da 167 milioni di euro per lo sviluppo del sistema di trasporto automatizzato persenza equipaggio

RobertoBurioni : La prima vaccinazione contro COVID-19 è avvenuta stamattina in Regno Unito. E' un grande momento e vediamo bene alc… - M5S_Europa : Noi crediamo nel #RecoveryFund: 209 mld all’#Italia. Il #Mes? Uno strumento vecchio, pensato prima della #pandemia… - Piu_Europa : RISOLUZIONE #PIUEUROPA-#AZIONE: ECCO PERCHE' ITALIA DEVE DIRE SI' A RIFORMA #MES Gruppo @Piu_Europa-@Azione_it ha… - Picci09589398 : RT @dituttounpop: La seconda parte della sesta stagione di #Vikings arriverà negli USA il 30 dicembre, su Amazon Prime Video, prima che su… - pentagram54 : RT @mgmaglie: 'Uccide la moglie, assolto per 'delirio di gelosia'Riconosciuto il vizio totale di mente all'omicida a Brescia'. Ecco, solo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia prima

Il Piccolo

Thales Alenia Space e Avio hanno firmato un contratto da 167 milioni di euro per lo sviluppo del sistema di trasporto automatizzato per missioni senza ...(Teleborsa) - Curva dei contagi in calo nel nostro Paese dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.756 i nuovi casi positivi, a fronte però di un minor numero di tamponi: 118.475. Questi i dati a ...