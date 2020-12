Italia e Regno Unito prime in Europa per mortalità da Covid. A rischio 11 milioni di pazienti fragili: "A loro subito il vaccino" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'allarme della Confederazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi guidata dal prof Francesco Cognetti: "Servono investimenti per riorganizzare la rete dell'assistenza sanitaria" Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'allarme della Confederazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi guidata dal prof Francesco Cognetti: "Servono investimenti per riorganizzare la rete dell'assistenza sanitaria"

A dimostrazione del fatto che solo un vaccino efficace potrà spingere la gente a tornare a viaggiare il fatto che il Regno Unito ha ... la Gran Bretagna con l’Italia. A partire dal 16 dicembre ...

Codid: vaccino AstraZeneca, efficacia 90% con mezza dose

I dati di sicurezza pubblicati finora sulle due dosi, precisa l'azienda, si riferiscono a 20.000 partecipanti arruolati in 4 sperimentazioni cliniche nel Regno Unito, Brasile e SudAfrica. I volontari ...

