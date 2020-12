(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unche presto potrebbe diventare realtà. È quanto sta accadendo nelledove, dopo anni di anonimato calcistico, la nazionale è ormai vicina alla storica prima qualificazione alla prossima. La selezione africana, soprannonimata Coelacanthe, il nome della specie di pesce che abbonda nelle acque dell’Oceano Indiano che bagnano lo Stato insulare, è dunque vicinissima ad entrare nella leggenda. Un traguardo che non è frutto del caso, ma di una precisa programmazione che ha consentito alla nazionale locale di arricchirsi di calciatori professionisti che fino a qualche tempo fa non pensavano nemmeno lontanamente di poter indossare la maglia rappresentativa del loro Paese. Infatti, inizialmente il calcio nelleveniva inteso ...

MoliPietro : Isole Comore: il sogno Coppa d’Africa si avvicina -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Comore

Periodico Daily - Notizie

La nazionale delle Isole Comore è in piena corsa per la prima, storica qualificazione alla fase finale della prossima Coppa d'Africa.Le Isole Comore profumano di vaniglia e di noce di cocco. Sognano un futuro da Seycelles, e per spiagge e acqua cristallina ne hanno pieno diritto, ma per ora continuano a tentare di far crescere il P ...