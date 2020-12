Intesa Sanpaolo | borse di studio alle studentesse del Sud che frequentano facoltà con indirizzo scientifico

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) È dedicatodegli atenei del sud Italia in materie Stem, acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics, il progetto ‘YEP – Young Women Empowerment Program’. Realizzato dain collaborazione con la Fondazione Ortygia Business School, ha l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale di 40universitarie diStem del Sud Italia, che per sei mesi saranno accompagnate da altrettante manageroperanti nel Mezzogiorno. Sono cinque gli atenei coinvolti nell’iniziativa: Università degli Studi di Napoli Federico II, Politecnico di Bari, Università della Calabria, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di Palermo. In Italia la percentuale di donne ...