Inter-Shakhtar oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Champions League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiude quest’oggi la prima fase della Champions League di calcio 2020, quella a gironi, con le ultime partite in programma, tra le quali spicca il match da dentro o fuori dell’Inter, impegnato contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, dove sarà fondamentale vincere, e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non finisca in pareggio. La sfida si svolgerà dunque quest’oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, a partire dalle ore 21, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Uno e sky Sport 252, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming: Champions League calcio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiude quest’la prima fase delladi calcio 2020, quella a gironi, con le ultime partite in programma, tra le quali spicca il match da dentro o fuori dell’, impegnato contro gli ucraini delloDonetsk, dove sarà fondamentale vincere, e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non finisca in pareggio. La sfida si svolgerà dunque quest’, mercoledì 9 dicembre 2020, a partire dalle ore 21, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Uno e sky Sport 252, ma anche in, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e dove vederla in tv ecalcio ...

Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ? | QUIZ Quale giocatore nerazzurro ha debuttato in #ShakhtarInter il 10 agosto 2005, giocando la prima delle sue… - Inter : ?| 5 COSE CHE NON SAI DI SKRINIAR ? Ha iniziato a giocare a calcio perché... ??? Le emozioni più grandi in nerazzur… - cdr1232 : RT @Inter: ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - rickyjames87 : L’Inter deve battere lo shakhtar, impresa non certo impossibile, poi il real deve fare il suo vincendo con il borus… -