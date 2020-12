Inter-Shakhtar, Handanovic: “Noi non da Champions? Il campo non mente mai. Ora testa al campionato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Alla fine è stato un girone equilibrato e l'abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo fare di più ma ormai non c'è tempo di piangere. Ci resta il campionato e la Coppa Italia. Inter non da Champions? Sì perchè lo dicono i punti in campo. Il campo non mente mai, sono sei partite e dobbiamo accettare il verdetto". Sono le parole dell'estremo difensore nerazzurro Samir Handanovic che, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio, ha commentato l'amaro pareggio maturato questa sera dall'Inter che ne ha decretato l'eliminazione dalla Champions League. "Stasera abbiamo provato di tutto, è mancato il gol. Dovevamo farlo, loro si sono accontentati del pareggio. Io mi aspettavo che loro volessero qualcosa in più. Quando i ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Alla fine è stato un girone equilibrato e l'abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo fare di più ma ormai non c'è tempo di piangere. Ci resta il campionato e la Coppa Italia.non da? Sì perchè lo dicono i punti in. Ilnonmai, sono sei partite e dobbiamo accettare il verdetto". Sono le parole dell'estremo difensore nerazzurro Samirche,venuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio, ha commentato l'amaro pareggio maturato questa sera dall'che ne ha decretato l'eliminazione dallaLeague. "Stasera abbiamo provato di tutto, è mancato il gol. Dovevamo farlo, loro si sono accontentati del pareggio. Io mi aspettavo che loro volessero qualcosa in più. Quando i ...

