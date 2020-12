Inter Shakhtar Donetsk LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, ilvalido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie per il vostro sostegno, #InterFans: ne avremo bisogno anche mercoledì nella partita fondamen… - Marathonbet_IT : #Inter ???? #Shakhtar ???? #Monchengladbach ???? #RealMadrid ???? Chi passa secondo voi nel girone B? Scoprite i nostri… - Antoing83 : @Inter Sempre pronto x voi.... Forza shakhtar -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar

L' Inter si gioca tutto in 90'. La qualificazione agli ottavi di finale della Champions League dipende dal successo contro lo Shakhtar ...Christian Eriksen e la sua esperienza europea potrebbero essere l’arma in più per Antonio Conte in quella che sarà la sfida più importante della stagione dell’Inter, che la porterebbe agli ottavi di C ...