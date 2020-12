Inter-Shakhtar Donetsk: le quote per le scommesse. Nerazzurri favoriti, poco quotato il biscotto tra Real e ‘Gladbach (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questa sera (ore 21.00) l’Inter affonterà lo Shakhtar Donetsk nell’ultiima partita della fase a gironi della Champions League. I Nerazzurri scenderanno in campo a San Siro e sono ancora in corsa per qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Antonio Conte sono obbligati a vincere contro la compagine ucraina e contestualmente devono sperare che Borussia Moenchengladbach e Real Madrid non pareggino nello scontro diretto. Un pareggio al Santiago Bernabeu, abbinato a un successo dei Nerazzurri, promuoverebbe a braccetto i tedeschi e gli spagnoli, eliminando appunto la formazione italiana e gli ucraini. Al momento la classifica del gruppo B recita così: Borussia Moenchengladbach 8 punti, Shakhtar Donetsk 7 punti, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questa sera (ore 21.00) l’affonterà lonell’ultiima partita della fase a gironi della Champions League. Iscenderanno in campo a San Siro e sono ancora in corsa per qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Antonio Conte sono obbligati a vincere contro la compagine ucraina e contestualmente devono sperare che Borussia Moenchengladbach eMadrid non pareggino nello scontro diretto. Un pareggio al Santiago Bernabeu, abbinato a un successo dei, promuoverebbe a braccetto i tedeschi e gli spagnoli, eliminando appunto la formazione italiana e gli ucraini. Al momento la classifica del gruppo B recita così: Borussia Moenchengladbach 8 punti,7 punti, ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie per il vostro sostegno, #InterFans: ne avremo bisogno anche mercoledì nella partita fondamen… - kariuki74 : @runnerbeg @realmadrid Anche se fosse 1-0 per l'Inter dal 1° minuto, ricordo sommessamente che allo Shakhtar basta… - it_mainsport : RT @it_mainsport: Questa sera alle 21:00 l’Inter si gioca l’ultima possibilità di passare il turno di #ucl ?? I nerazzurri sono costretti a… -