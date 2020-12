Inter-Shakhtar 0-0 | nerazzurri fuori da tutto | dietro al muro ucraino

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una traversa di Lautaro in avvio, due parate di Trubin e poco gioco: la squadra di Conte non arriva nemmeno in Europa League

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - darioderrico : RT @Sport_Mediaset: #ChampionsLeague: #InterShakhtar 0-0, nerazzurri ultimi e fuori dall'Europa. Niente biscotto a #Madrid, ma i nerazzurri… - RedazioneFM : #UCL: #Inter fuori dall’Europa! Contro lo #Shakhtar finisce 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar

Il tabellino di Inter - Shakhtar Donetsk, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2020/2021 fase a gironi ...L’Inter si gioca il tutto per tutto in un incontro decisivo: obbligatorio vincere. Sperando che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino… La solita ‘pazza Inter’ che si gioca tutto in una ...