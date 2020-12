Inter, Handanovic amaro: “L’eliminazione lascia il segno, qualificazione persa a Kiev” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Addio Europa per l'Inter: la formazione nerazzurra esce mestamente di scena pareggiando contro lo Shakhtar Donetsk. Lo 0-0 contro gli ucraini estromette i milanesi dalla Champions League e dall'Europa League.caption id="attachment 560383" align="alignnone" width="1805" Handanovic (Getty Images)/captionAMAREZZAIl portiere e e capitano della squadra nerazzurra Samir Handanovic analizza la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine è stato un girone equilibrato. Abbiamo perso la qualificazione a Kiev e oggi. Rimangono il campionato e la Coppa Italia. Non siamo ancora una squadra da Champions League. Lo dice il campo e dobbiamo accettare i risultati. Ci è mancato il gol. La partita è andato nella direzione diversa perché loro si sono accontentati del pareggio. Queste sono le partite che ci devastano ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Addio Europa per l': la formazione nerazzurra esce mestamente di scena pareggiando contro lo Shakhtar Donetsk. Lo 0-0 contro gli ucraini estromette i milanesi dalla Champions League e dall'Europa League.caption id="attachment 560383" align="alignnone" width="1805"(Getty Images)/captionAMAREZZAIl portiere e e capitano della squadra nerazzurra Samiranalizza la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine è stato un girone equilibrato. Abbiamo perso laa Kiev e oggi. Rimangono il campionato e la Coppa Italia. Non siamo ancora una squadra da Champions League. Lo dice il campo e dobbiamo accettare i risultati. Ci è mancato il gol. La partita è andato nella direzione diversa perché loro si sono accontentati del pareggio. Queste sono le partite che ci devastano ...

