Inter, dalla Champions League incassati quasi 40 milioni di euro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Champions League ha portato quasi 40 milioni di euro nelle casse dell’Inter Il match di questa sera oltre ad avere un’importanza di livello sportivo per l’Inter rappresenta anche una buona possibilità dal punti di vista economico. Il club nerazzurro in questa edizione della Champions League ha, infatti, incassato quasi 40 milioni di euro che aumenteranno con un’eventuale partecipazione agli ottavi di finale. “Nonostante i premi siano stati rivisti leggermente a ribasso dalla UEFA, la partecipazione al group stage ha fruttato 15,2 milioni più 4,5 per i risultati ottenuti (1 successo e 2 pari) più i soldi legati ai piazzamenti nel decennio ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha portato40dinelle casse dell’Il match di questa sera oltre ad avere un’importanza di livello sportivo per l’rappresenta anche una buona possibilità dal punti di vista economico. Il club nerazzurro in questa edizione dellaha, infatti, incassato40diche aumenteranno con un’eventuale partecipazione agli ottavi di finale. “Nonostante i premi siano stati rivisti leggermente a ribassoUEFA, la partecipazione al group stage ha fruttato 15,2più 4,5 per i risultati ottenuti (1 successo e 2 pari) più i soldi legati ai piazzamenti nel decennio ...

tancredipalmeri : Incredibile: Gasperini starebbe meditando le dimissioni post-Champions se non sufficientemente appoggiato dalla soc… - PalloneBucato : La qualificazione del #Napoli è comunque difficile, perché la #RealSociedad è tosta, ma almeno dipende dal #Napoli.… - Danvesfood : Tutti noi godremmo a vedere uscire l'inter dalla Champions, ma meglio per noi andasse fuori il Real che non sarà qu… - al_nazairolima : Chi glielo spiega ai tifosi delle 3 strisciate #Juve #Inter #Milan che il tifo va oltre ai trofei alzati? In dieci… - jamariscal_ : RT @tancredipalmeri: Incredibile: Gasperini starebbe meditando le dimissioni post-Champions se non sufficientemente appoggiato dalla societ… -