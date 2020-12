Inter | Conte sbotta con i giornalisti al termine della partita | “pensate prima di fare le domande”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutta prestazione per l’nelladi Champions League contro lo Shakhtar, i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio con il risultato di 0-0. E’ stata unasenza ritmo, è mancato il sangue agli occhi necessario per vincere questo tipo di partite. Si tratta di un fallimento perché non parteciperà nemmeno all’Europa League, l’ha chiuso il girone all’ultimo posto.nel post-Antonioè molto deluso ale non le manda a dire ai microfoni di Sky Sport. “La squadra non è sembrata cattiva? Sono pareri vostri che io rispetto, anche se non mi trovano d’accordo. In due partite dominate contro lo Shaktar non siamo riusciti ad andare in gol. ...

In campionato lo vinco io lo scudetto. Con me in panchina, con quei giocatori lì, il campionato lo vinco anch’io. Conte ci ha portato un disastro. Non accetto di essere preso in giro. Mandare via gli ...“La squadra ha messo tutto, ma ha dell’incredibile che non siamo riusciti a fare un gol in 180 minuti contro lo Shakhtar. C’è molto rammarico e delusione, ma non mi sento di dire che c’è stata mancanz ...

Inter, Conte può lottare per lo scudetto ma il mercato deve aiutarlo In estate la società fu chiara: non c’è l’obbligo di vincere il campionato.

Inter eliminata, lo sfogo di Conte "La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, ha dell'incredibile che in 180 minuti non siamo riusciti a segnare contro lo Shakhtar, il loro portiere è stato il migliore in campo all'andata e al ritorno.