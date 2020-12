Infortunio Millico | le condizioni del giocatore del Torino

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha riportato una distrazione parziale ai muscoli flessori della coscia destra: il comunicato ufficiale del«Allenamento pomeridiano per ilal Filadelfia. L’allenatore Marco Giampaolo ha fatto disputare una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di sabato alle ore 18 contro l’Udinese. Gli esami cui è stato sottoposto Vincenzohanno evidenziato una distrazione parziale ai muscoli flessori della coscia destra. Per quanto concerne il bollettino medico nessuna novità rispetto al report di ieri: Murru, Ansaldi e Verdi hanno dunque lavorato ancora a parte e restano in dubbio per l’Udinese». Leggi su Calcionews24.com