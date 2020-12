‘Induzione indebita’ sui Cas, ai domiciliari funzionario della Prefettura di Benevento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di attività di indagine coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, nella mattinata odierna, gli agenti della D.I.G.O.S. della Questura di Benevento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura, dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un cinquantanovenne, funzionario in servizio presso la Prefettura di Benevento, ritenuto gravemente indiziato del delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” consumata e tentata. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal gestore di un C.A.S. (Centro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di attività di indagine coordinate dai magistratiProcuraRepubblica di, nella mattinata odierna, gli agentiD.I.G.O.S.Questura dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arrestiemessa, su richiestaProcura, dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un cinquantanovenne,in servizio presso ladi, ritenuto gravemente indiziato del delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” consumata e tentata. Le indagini sono state avviate a seguitodenuncia presentata dal gestore di un C.A.S. (Centro ...

