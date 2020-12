Inchiesta Genovese, altri casi di violenza: indagata anche la fidanzata, presente agli abusi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si allarga l’Inchiesta milanese a carico di Alberto Genovese, l’imprenditore napoletano accusato di aver drogato e violentato una 18enne durante un festino. Insieme al 43enne è indagata S. B., sua ex fidanzata. Gli inquirenti stanno conducendo una serie di accertamenti su altri presunti casi di violenza ascrivibili a Genovese, come quello raccontato da una giovane L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si allarga l’milanese a carico di Alberto, l’imprenditore napoletano accusato di aver drogato e violentato una 18enne durante un festino. Insieme al 43enne èS. B., sua ex. Gli inquirenti stanno conducendo una serie di accertamenti supresuntidiascrivibili a, come quello raccontato da una giovane L'articolo NewNotizie.it.

