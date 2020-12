In Venezuela Maduro vince le elezioni. Ora è il momento di politiche all’altezza dei tempi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nonostante il Covid che miete vittime ovunque nel mondo, imponendo un notevole rallentamento ad ogni attività umana. Nonostante le sanzioni per me assassine che devastano da anni il Paese impedendo allo Stato di approvvigionarsi di beni essenziali per provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Nonostante quella che ritengo una campagna diffamatoria in atto anch’essa da anni che dipinge il governo venezolano e il presidente Maduro come tiranni antidemocratici, il popolo del Venezuela è accorso alle urne domenica 6 dicembre decretando una vittoria senza precedenti del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), la formazione politica che incarna gli ideali del chavismo, al potere oramai da oltre vent’anni nel Paese. Malgrado le circostanze negative che abbiamo riferito, ha votato circa il 31% della popolazione, pari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nonostante il Covid che miete vittime ovunque nel mondo, imponendo un notevole rallentamento ad ogni attività umana. Nonostante le sanzioni per me assassine che devastano da anni il Paese impedendo allo Stato di approvvigionarsi di beni essenziali per provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Nonostante quella che ritengo una campagna diffamatoria in atto anch’essa da anni che dipinge il governo venezolano e il presidentecome tiranni antidemocratici, il popolo delè accorso alle urne domenica 6 dicembre decretando una vittoria senza precedenti del Partito Socialista Unito del(Psuv), la formazione politica che incarna gli ideali del chavismo, al potere oramai da oltre vent’anni nel Paese. Malgrado le circostanze negative che abbiamo riferito, ha votato circa il 31% della popolazione, pari ...

