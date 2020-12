In Veneto in calo i nuovi casi: oggi 2.427 positivi e altri 29 morti – Il video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha comunicato i nuovi dati sull’epidemia di Coronavirus. Il bollettino del 9 dicembre 2020 riporta 2.427 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 29 decessi in più. I ricoverati sono 3.161, di cui 346 in terapia intensiva (+1) e 2.815 in area non critica (+36). I tamponi molecolari effettuati sono stati 2.921.028, quelli rapidi 1.204.416. In Veneto gli attuali positivi sono 81.018, ma Zaia è entrato in polemica con i media e con i metodi di rilevazione dei dati da parte delle varie regioni proprio su questo punto: Il tuo browser non supporta il tag iframe «Il numero assoluto di positivi non vuol dire niente», ha detto infatti il governatore, «quel che conta è la percentuale sul totale dei tamponi. Vorremmo capire ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governatore del, Luca Zaia, ha comunicato idati sull’epidemia di Coronavirus. Il bollettino del 9 dicembre 2020 riporta 2.427nelle ultime 24 ore e 29 decessi in più. I ricoverati sono 3.161, di cui 346 in terapia intensiva (+1) e 2.815 in area non critica (+36). I tamponi molecolari effettuati sono stati 2.921.028, quelli rapidi 1.204.416. Ingli attualisono 81.018, ma Zaia è entrato in polemica con i media e con i metodi di rilevazione dei dati da parte delle varie regioni proprio su questo punto: Il tuo browser non supporta il tag iframe «Il numero assoluto dinon vuol dire niente», ha detto infatti il governatore, «quel che conta è la percentuale sul totale dei tamponi. Vorremmo capire ...

folucar : RT @539th: Il dato Veneto (diagnosi in lieve calo ma tamponi in calo più marcato) porta a : 78% delle diagnosi di una settimana fa?? 72% dei… - 539th : Il dato Veneto (diagnosi in lieve calo ma tamponi in calo più marcato) porta a : 78% delle diagnosi di una settiman… - AnnaM75 : RT @MMmarco0: In italia, ad esempio, il calo della curva epidemica non è lo stesso tra regioni tirreniche e regioni adriatiche. Quest'ulti… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie: in Italia 14.842 casi con 149.232 tamponi e 634 morti. Forte calo degli attualmente positivi. Al… - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie: in Italia 14.842 casi con 149.232 tamponi e 634 morti. Forte calo degli attualmente pos… -