In Liguria quasi 2.600 morti. Bassetti: “Probabile una terza ondata, non possiamo distrarci” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Ciò che ha fatto da moltiplicatore per la seconda ondata è stato il ritorno alla vita normale e produttiva del fine settembre fatta di scuola, trasporti affollati e altre attività correlate" sostiene Bassetti. "Sarebbe ora di finirla di continuare a dare tutta la colpa della seconda ondata a chi è andato giustamente in vacanza” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Ciò che ha fatto da moltiplicatore per la secondaè stato il ritorno alla vita normale e produttiva del fine settembre fatta di scuola, trasporti affollati e altre attività correlate" sostiene. "Sarebbe ora di finirla di continuare a dare tutta la colpa della secondaa chi è andato giustamente in vacanza”

Kottomano : @Stfn_Mrtz @SignorErnesto Il grafico mostra la composizione della popolazione italiana per fasce d'età Si va dal qu… - Kottomano : Nel 2016 I posti letto nelle RSA erano 193363, dei quali 167912, l'87%, al Nord. Il Friuli Venezia Giulia, (1,215 m… - boranotadoctor : Liguria -> piemontese summer colony HO RISO PERCHÉ EFFETTIVAMENTE QUASI OGNI PIEMONTESE HA LA CASA AL MARE IN LIGUR… - Michele75681042 : 70000 agenti divisi x 20 regioni fanno 3500 agenti la Liguria fa quasi un milione più o meno XC fra africani e cine… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: 'Covid, oggi in Liguria 304 nuovi contagi su 930 testati: quasi 1 ogni 3. Ancora 20 morti registrati' -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria quasi In Liguria quasi 2.600 morti. Bassetti: “Probabile una terza ondata, non possiamo distrarci” Il Secolo XIX In Liguria quasi 2.600 morti. Bassetti: “Probabile una terza ondata, non possiamo distrarci”

italia; In Liguria quasi 2.600 morti. Bassetti: “Probabile una terza ondata, non possiamo distrarci” La protesta dei medici specializzandi, a Genova "Ciò che ha fatto da molt ...

Dalla famiglia Riva al patto Mittal-Invitalia: così lo Stato torna a produrre acciaio

I due soci avrebbero già trovato l’intesa sul piano industriale, che prevede di portare la produzione di acciaio a 8 milioni di tonnellate entro il 2025 e il rifacimento dell’altoforno numero 5 di Tar ...

italia; In Liguria quasi 2.600 morti. Bassetti: “Probabile una terza ondata, non possiamo distrarci” La protesta dei medici specializzandi, a Genova "Ciò che ha fatto da molt ...I due soci avrebbero già trovato l’intesa sul piano industriale, che prevede di portare la produzione di acciaio a 8 milioni di tonnellate entro il 2025 e il rifacimento dell’altoforno numero 5 di Tar ...