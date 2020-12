In Gran Bretagna divieto di vaccinazione Coronavirus ad alcuni riceventi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Niente vaccino Covid in Gran Bretagna per le persone che hanno un passato di reazioni allergiche. L'allarme dopo la somministrazione su due OSS. Vaccino Covid, Gran Bretagna: niente profilassi per alcune persone su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Niente vaccino Covid inper le persone che hanno un passato di reazioni allergiche. L'allarme dopo la somministrazione su due OSS. Vaccino Covid,: niente profilassi per alcune persone su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Brexit: c’è l’accordo di principio sul recesso della Gran Bretagna. Johnson stasera a Bruxelles Il Sole 24 ORE Vaccino. In Gran Bretagna, due casi di reazioni collaterali

Vaccino in Gran Bretagna, stop a chi ha reazioni allergiche: due casi nel primo giorno

