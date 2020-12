In Europa torna l'Italietta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) All’appuntamento con la storia, come è stato pomposamente presentato il Consiglio europeo sul Recovery Fund, torna l’Italietta dei premier deboli e delle coalizioni litigiose, coi suoi dibattiti incomprensibili per un paese attanagliato dalla “paura nera”, descritta nell’ultimo rapporto del Censis, tra cabine di regia e arzigogoli parlamentari. Ricapitolando, il giorno della vigilia nelle Aule parlamentari: una risoluzione tanto verbosa quanto reticente sui punti chiave, buona per scavallare il rischio dei numeri, meno nell’indirizzo di chi dice sì alla riforma del Mes, senza però chiedere il Mes; una tensione da crisi di governo strisciante sulla cabina di regia che dovrà occuparsi di Recovery; un consiglio dei ministri che continua a slittare, sospeso per Covid lunedì e rimandato a ieri, quello di ieri rimandato ad oggi per impossibilità di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) All’appuntamento con la storia, come è stato pomposamente presentato il Consiglio europeo sul Recovery Fund,l’dei premier deboli e delle coalizioni litigiose, coi suoi dibattiti incomprensibili per un paese attanagliato dalla “paura nera”, descritta nell’ultimo rapporto del Censis, tra cabine di regia e arzigogoli parlamentari. Ricapitolando, il giorno della vigilia nelle Aule parlamentari: una risoluzione tanto verbosa quanto reticente sui punti chiave, buona per scavallare il rischio dei numeri, meno nell’indirizzo di chi dice sì alla riforma del Mes, senza però chiedere il Mes; una tensione da crisi di governo strisciante sulla cabina di regia che dovrà occuparsi di Recovery; un consiglio dei ministri che continua a slittare, sospeso per Covid lunedì e rimandato a ieri, quello di ieri rimandato ad oggi per impossibilità di ...

In Europa è tornata l'Italietta

Al Consiglio europeo si presenta il Paese dei premier deboli, delle coalizioni litigiose, dei dibattiti incomprensibili. Il Mes passa sul filo, sul Recovery Renzi manda in tilt Palazzo Chigi ...

Al Consiglio europeo si presenta il Paese dei premier deboli, delle coalizioni litigiose, dei dibattiti incomprensibili. Il Mes passa sul filo, sul Recovery Renzi manda in tilt Palazzo Chigi ...