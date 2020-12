“In Arrivo La Terza Ondata, Succederà a Gennaio”: Così L’Infettivologo Bassetti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nonostante le condizioni della pandemia nel paese sembrino migliorare negli ultimi giorni l’emergenza non è conclusa. Il rischio è che nei prossimi le cose possano peggiorare nuovamente. IL COVID È ANCORA VIVO L’emergenza sanitaria si è forse allentata ma è tutt’altro che conclusa nel paese, certamente i contagi sono in calo, come il i ricoveri Leggi su youreduaction (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nonostante le condizioni della pandemia nel paese sembrino migliorare negli ultimi giorni l’emergenza non è conclusa. Il rischio è che nei prossimi le cose possano peggiorare nuovamente. IL COVID È ANCORA VIVO L’emergenza sanitaria si è forse allentata ma è tutt’altro che conclusa nel paese, certamente i contagi sono in calo, come il i ricoveri

Marcozanni86 : Ah...prevedo coccoloni in arrivo per frequentatori talk show italiani, e ministri di governo...#Cash - DaniloToninelli : In arrivo altri 8 mld con il #DecretoRistoriQuater a sostegno di lavoratori, imprese e partite IVA. Abbiamo rinviat… - LaStampa : Il presidente di Gimbe: «Supereremo il record decessi, serve il massimo rigore». «L’Italia zona gialla è un rischio… - shiningjasmin : @lori_gianna @betyzapi @rebeccaabdu @RIHANNON1967 @danirlasalvemi1 @farinaveronica4 @RobertoGranai Buondì in ritard… - six_182 : RT @SephoraItalia: Are you ready? ?? #fentyskin è in arrivo il 26 dicembre solo su Sephora, stay tuned ?? #SephoraBeautyCommunity -

Ultime Notizie dalla rete : “In Arrivo Cashback App: risparmia mentre fai acquisti, sempre e ovunque Fortune Italia