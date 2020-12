Impresa della Juventus al Camp Nou: 3-0 al Barcellona, bianconeri primi nel girone. La Lazio torna agli ottavi dopo vent’anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’Impresa al Camp Nou e un ritorno agli ottavi dopo vent’anni: è una serata di Champions da incorniciare quella di ieri per le italiane. Eh sì, perché la Juventus, mai convincente prima di ieri sera nella sua versione con Pirlo al timone, ha schiantato il Barcellona fuori casa per tre a zero, mentre la Lazio, seppur tra troppi affanni, pareggia 2 a 2 col Bruges e arriva dove solo Eriksson e mai nessuno prima e dopo di lui era arrivato. Per la prima volta convincenti i bianconeri, che fin dalle prime battute della partita del Camp Nou mettono alle corde il Barcellona: lo fanno, finalmente, con intensità e perdendo quel ritmo compassato e a volte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’alNou e un ritorno: è una serata di Champions da incorniciare quella di ieri per le italiane. Eh sì, perché la, mai convincente prima di ieri sera nella sua versione con Pirlo al timone, ha schiantato ilfuori casa per tre a zero, mentre la, seppur tra troppi affanni, pareggia 2 a 2 col Bruges e arriva dove solo Eriksson e mai nessuno prima edi lui era arrivato. Per la prima volta convincenti i, che fin dalle prime battutepartita delNou mettono alle corde il: lo fanno, finalmente, con intensità e perdendo quel ritmo compassato e a volte ...

Gazzetta - Top McKennie e nessun flop

La Gazzetta dello Sport giudica i protagonisti dell'impresa del Camp Nou. Top Mc Kennie (8): La Juve ... Sugli scudi anche Bonucci (7,5) Capitan Coraggio, erede della grande tradizione juventina.

