Il virus era già in Italia a novembre del 2019? La scoperta sul bimbo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Un nuovo studio sul Covid dimostra che il virus circolasse in Lombardia già da novembre 2019. Il caso di un bimbo positivo ne darebbe conferma Il Covid-19 circolava a Milano già ad inizio dicembre del 2019, ancor prima che a Codogno, il 21 febbraio 2020, fosse accertato il caso del "paziente 1". Lo dimostra uno studio condotto all'Università Statale di Milano i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases nella giornata di mercoledì 9 dicembre. La ricerca vanta la firma del Professor Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, a capo del team in seno al Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI Epidemiologia e ...

