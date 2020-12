Il vaccino di Pfizer ha delle complicazioni: non verrà somministrato alle persone allergiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Battuta d’arresto al vaccino. L’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato di non sottoporre a vaccinazioni anti Covid chi abbia alle spalle una storia di rilevanti reazioni allergiche. Dopo la prima giornata di somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech, in due casi si è registrata una importante reazione allergica. Operatori sanitari con reazioni allergiche Dopo che due operatori sanitari 40enni hanno ricevuto il vaccino e manifestato sintomi di reazioni allergiche, i media hanno diramato la notizia di non sottoporre a vaccinazione i soggetti con “significativa storia clinica alle spalle”. Leggi anche —> Nel Regno Unito stop ai vaccini a ... Leggi su kronic (Di giovedì 10 dicembre 2020) Battuta d’arresto al. L’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato di non sottoporre a vaccinazioni anti Covid chi abbiaspuna storia di rilevanti reazionirgiche. Dopo la prima giornata di somministrazione del/Biontech, in due casi si è registrata una importante reazionergica. Operatori sanitari con reazionirgiche Dopo che due operatori sanitari 40enni hanno ricevuto ile manifestato sintomi di reazionirgiche, i media hanno diramato la notizia di non sottoporre a vaccinazione i soggetti con “significativa storia clinicasp”. Leggi anche —> Nel Regno Unito stop ai vaccini a ...

