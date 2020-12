Il vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e Università di Oxford efficace al 90% con mezza dose. Pubblicati su Lancet i dati provvisori sulla terza fase (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford mostra di avere un’efficacia del 62,1% se somministrato in due dosi intere, e del 90% nei volontari che hanno ricevuto mezza dose seguita da una dose intera. E’ quanto emerge dall’analisi provvisoria degli studi di fase III, pubblicata sulla rivista Lancet. Il vaccino è risultato efficace nel prevenire il Covid-19, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 21 giorni dopo la prima iniezione. I dati di sicurezza Pubblicati finora sulle due dosi, precisa l’azienda, si riferiscono a 20.000 partecipanti arruolati in 4 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildae dall’dimostra di avere un’efficacia del 62,1% se somministrato in due dosi intere, e del 90% nei volontari che hanno ricevutoseguita da unaintera. E’ quanto emerge dall’analisia degli studi diIII, pubblicatarivista. Ilè risultatonel prevenire il-19, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 21 giorni dopo la prima iniezione. Idi sicurezzafinora sulle due dosi, precisa l’azienda, si riferiscono a 20.000 parteciparruolati in 4 ...

