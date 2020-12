Il “trucco” della Francia: cambia metodo e cala il tasso di positività (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tasso di positività al Covid-19 della Francia è passato, in un solo giorno, dal 10,7% di positivi su tamponi effettuati al 6,3%. No, la pandemia di Sars-CoV-2 non ha improvvisamente frenato la sua corsa. Il motivo alla base del crollo di questo indicatore sta tutto nel nuovo metodo di conteggio adottato dalla Sanité Publique InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildial Covid-19è passato, in un solo giorno, dal 10,7% di positivi su tamponi effettuati al 6,3%. No, la pandemia di Sars-CoV-2 non ha improvvisamente frenato la sua corsa. Il motivo alla base del crollo di questo indicatore sta tutto nel nuovodi conteggio adottato dalla Sanité Publique InsideOver.

_pAoLeTTa_85_ : RT @olli_gu: il trucco è precipitare più velocemente della situazione. - U_r_such_a_mess : @purplem0nb @ATEEZofficial Cla ma se facessi una fanart della tua fanart? No per dire, perché URGH QUEL TRUCCO - TerzoliAdele : Costui è tutto un trucco, non poteva che dire l'ennesima fesseria. Senza trucchi non sarebbe li a sproloquiare sull… - TonyVM18 : @CaioGracco1 @noitre32 E' chiaro che se lei cerca il comunismo di Marx e Engels o quello della rivoluzione d'ottobr… - giadasanders : Bella raga per questo trucco ?revenge? ho utilizzato la colorazione “stainless eyes” della nuova palette dei my che… -