Il Trono di Spade | Giorgia Meloni legge il monologo di Daenerys in TV VIDEO

Giorgia Meloni come Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade: la leader di Fratelli d'Italia ha letto il monologo del personaggio di Emilia Clarke durante il programma Voice Anatomy e ha espresso il suo apprezzamento su uno dei protagonisti della serie. Giorgia Meloni è stata ospite del programma Voice Anatomy ed ha letto il celebre monologo recitato da Emilia Clarke ne Il Trono di Spade quando Daenerys Targaryen conquista la città di Meereen. Tra i momenti mediatici più surreali che ci sta regalando questo 2020 sarà difficile non ricordare quello andato in onda nelle scorse ore all'interno del programma Voice Anatomy, condotto da Pino Insegno e incentrato sul mondo del cinema e del

"Il Trono di Spade" è stato un fenomeno mondiale, con punteggi altissimi e ascolti mai visti. Trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti, atteso e oggetto di discussione e divertenti operazioni di ...

Giorgia Meloni recita: “Sono Daenerys, nata dalla Tempesta. I vostri Padroni vi hanno mentito su di me”

IL TRONO DI SPADE E' LA SUA SERIE PREFERITA (E svela di avere una "preferenza" per uno dei protagonisti: ecco cosa fa) ...

