Il topo gigante che è stato premiato con una medaglia d'oro dallo stato (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'ente veterinario britannico PDSA ha assegnato una medaglia d'oro a un topo per il suo grande lavoro che ha svolto nel salvare vite umane, rilevando delle mine antiuomo, in Cambogia. Si tratta di un gigantesco topo africano che negli ultimi 7 anni ha trovato 39 mine e 28 ordigni esplosivi. L'animale ha contribuito in modo esponenziale nel ripulire il Paese, una zona da più di 140mila quadri di terreno, dalla presenza di esplosivi. Per tale motivo è stato insignito del titolo di topo eroe. L'ente veterinario di cui parlavamo prima ha spiegato che questi roditori sono molto intelligenti, il che li rende molto facili sia nella loro operazione sia nel loro addestramento. Pesano molto poco e possono camminare in estrema sicurezza nei campi minati e hanno ...

