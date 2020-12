Il Texas ha fatto causa ad altri quattro stati per i presunti brogli alle elezioni presidenziali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La diatriba sulle elezioni presidenziali degli stati Uniti non si ferma. Martedì 8 dicembre lo stato del Texas ha deciso di intentare una causa legale contro Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, chiedendo ai giudici della Corte suprema di prorogare il termine del 14 dicembre per la certificazione degli elettori che sancisce la designazione del democratico Joe Biden come presidente eletto dal paese. La causa presentata dal procuratore generale del Texas, Ken Paxton, sostiene che i quattro stati citati in giudizio si sono impegnati in irregolarità elettorali che richiedono indagini e chiede alla Corte di “proibire l’uso di risultati elettorali illegali senza revisione e ratifica da parte delle legislature degli ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La diatriba sulledegliUniti non si ferma. Martedì 8 dicembre lo stato delha deciso di intentare unalegale contro Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, chiedendo ai giudici della Corte suprema di prorogare il termine del 14 dicembre per la certificazione degli elettori che sancisce la designazione del democratico Joe Biden come presidente eletto dal paese. Lapresentata dal procuratore generale del, Ken Paxton, sostiene che icitati in giudizio si sono impegnati in irregolarità elettorali che richiedono indagini e chiede alla Corte di “proibire l’uso di risultati elettorali illegali senza revisione e ratifica da parte delle legislature degli ...

