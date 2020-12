Il sindaco di Lizzanello sfida le norme covid: Governo ‘indignato’ (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fulvio Pedone, il sindaco di Lizzanello, annuncia che a Natale non rispetterà le norme anti contagio e pagherà la multa se verrà sanzionato Il sindaco di Lizzanello sfida le norme covid (Screenshot)Fulvio Pedone, il sindaco di Lizzanello, in provincia di Lecce, ha annunciato che raggiungerà sua madre per le feste di Natale, poiché entrambi residenti in paesi diversi: lei a Lizzanello e lui a Lecce città. Ha annunciato, il sindaco, che farà questo spostamento anche a costo di pagare una sanzione, se sarà necessario. Così il Primo Cittadino ha sfidato e soprattutto contestato quelle che sono le regole e le norme anti contagio da ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fulvio Pedone, ildi, annuncia che a Natale non rispetterà leanti contagio e pagherà la multa se verrà sanzionato Ildile(Screenshot)Fulvio Pedone, ildi, in provincia di Lecce, ha annunciato che raggiungerà sua madre per le feste di Natale, poiché entrambi residenti in paesi diversi: lei ae lui a Lecce città. Ha annunciato, il, che farà questo spostamento anche a costo di pagare una sanzione, se sarà necessario. Così il Primo Cittadino hato e soprattutto contestato quelle che sono le regole e leanti contagio da ...

