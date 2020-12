Il silenzio dell’acqua 2, Luisa e Andrea mai così vicini: anticipazioni terza puntata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2. La serie che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna su Canale 5 mercoledì 9 dicembre in prima serata per un nuovo appuntamento della seconda stagione. A questo punto della storia i due sono davvero molto vicini. Che cosa succederà tra di loro? Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni terza puntata Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio. Ma Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 9 dicembre 2020)de Il2. La serie che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna su Canale 5 mercoledì 9 dicembre in prima serata per un nuovo appuntamento della seconda stagione. A questo punto della storia i due sono davvero molto. Che cosa succederà tra di loro? Il2,Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempoè convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio. Maritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad ...

