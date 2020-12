Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni puntata in onda il 9 dicembre su Canale 5 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni della puntata in onda mercoledì 9 dicembre alle 21:40 su Canale 5. Trama e trailer. Mercoledì 9 dicembre su Canale 5 continua l’appuntamento settimanale con la seconda stagione della fiction “Il Silenzio dell’Acqua”, che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, alle prese con un nuovo caso. L’appuntamento è per le 21:40 circa su Canale 5. La serie, una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, è composta da 4 episodi che andranno in onda in quattro settimane su Canale 5. Il Silenzio dell’Acqua è stato creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, con ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il2,dellainmercoledì 9alle 21:40 su5. Trama e trailer. Mercoledì 9su5 continua l’appuntamento settimanale con la secstagione della fiction “Il”, che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, alle prese con un nuovo caso. L’appuntamento è per le 21:40 circa su5. La serie, una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, è composta da 4 episodi che andranno inin quattro settimane su5. Ilè stato creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, con ...

GiulylovesZayn : ma domani quante cazzo di cose devo vedere? 16 e 10 amici, 19 amici, 21 e qualcosa Il silenzio dell'acqua. a i u t o - giorgiopasotti : RT @casadelcinemats: Mercoledì 9/12 andrà in onda la 3^ puntata de Il Silenzio dell'Acqua 2, la Fiction Mediaset girata in @regioneFVGit, t… - nimrithatgirl : @filledesfleurss hai messo summertime e non hai messo Rosy Abate e il silenzio dell’acqua - Notiziedi_it : Il silenzio dell’acqua, seconda stagione: trama, cast, anticipazioni, puntate e ascolti - regioneFVGit : RT @casadelcinemats: Mercoledì 9/12 andrà in onda la 3^ puntata de Il Silenzio dell'Acqua 2, la Fiction Mediaset girata in @regioneFVGit, t… -

