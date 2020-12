Il reboot di True Blood nelle mani del papà di Riverdale | chi saranno i nuovi Anna Paquin e Stephen Moyer?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ma possiamo davvero sopportare ildi? A quanto pare il 2020 si sta chiudendo riservando ai fan della storica serie cult HBO un vero e proprio colpo al cuore. I rumors arrivano da TVLine che ha appreso in esclusiva che il cavo premium starebbe sviluppando ildiper mano del creatore diRoberto Aguirre-Sacasa che dovrebbe co-scrivere il pilot con Jami O’Brien, che di recente è stato il creatore del thriller soprturale NOS4A2 di AMC. Secondo questi rumors, che non sono ancora stati confermati da HBO, sembra che nel progetto sarà coinvolto anche Alan Ball che ha creato l’originale nel 2008 e ne è rimasto lo showrunner per cinque delle sue sette stagioni. Per il momento non ci sono altre novità visto che ...