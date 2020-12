Il ragazzo Frassica | Settant' anni avanti tutta

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo Frassica

QUOTIDIANO.NET

"Gira voce che compia una certa età, ma mentalmente mi sento un quindicenne". Il comico scatenato: set e risate, altro che pensione ..."Erano già le 7 e mezzo quella mattina dell'11 dicembre, e i miei genitori erano ancora indecisi se farmi nascere in casa o in ospedale. Mio padre preferiva che io nascessi in casa. Mia madre no: c'er ...