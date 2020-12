Il primo uomo vaccinato nel Regno Unito si chiama William Shakespeare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Ipa)Se la 90enne nordirlandese Margaret Keenan è stata la prima persona al mondo a ricevere un vaccino anti Covid-19 al di fuori di una sperimentazione clinica, la seconda persona vaccinata nel Regno Unito passerà alla storia per il suo peculiare caso di omonimia. L’uomo in questione, infatti, ha 81 anni e si chiama William Shakespeare, come il celebre poeta e drammaturgo, con cui oltretutto – non bastasse – condivide anche le origini del Warwickshire. Sì, davvero. All’81enne Shakespeare è stata somministrata una dose di vaccino Pfizer-BioNTech l’8 dicembre all’University Hospital Coventry & Warwickshire, poco distante da Stratford-Upon-Avon, luogo di nascita del famoso bardo britannico. Seguirà una seconda iniezione di richiamo tra 21 giorni, ma l’immunità ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Ipa)Se la 90enne nordirlandese Margaret Keenan è stata la prima persona al mondo a ricevere un vaccino anti Covid-19 al di fuori di una sperimentazione clinica, la seconda persona vaccinata nelpasserà alla storia per il suo peculiare caso di omonimia. L’in questione, infatti, ha 81 anni e si, come il celebre poeta e drammaturgo, con cui oltretutto – non bastasse – condivide anche le origini del Warwickshire. Sì, davvero. All’81enneè stata somministrata una dose di vaccino Pfizer-BioNTech l’8 dicembre all’University Hospital Coventry & Warwickshire, poco distante da Stratford-Upon-Avon, luogo di nascita del famoso bardo britannico. Seguirà una seconda iniezione di richiamo tra 21 giorni, ma l’immunità ...

