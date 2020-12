Il Piano Nazionale di Ripresa (in giro) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiama "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", ma forse dovremmo ribattezzarlo semplicemente "Piano Nazionale di Ripresa in giro". Anche perché, se la "resilienza" è la capacità di far fronte alla crisi facendo leva su sviluppo e crescita, nel progetto del governo non c'è traccia né dell'uno né dell'altra. In compenso, dopo quattro mesi di profonda riflessione, i fondi europei verranno sparpagliati in 54 progetti generici e contraddittori. Dov'è la scossa per l'economia? Perché solo 40 miliardi su 209 sono destinati ai nuovi investimenti? E perché soltanto 27,7 miliardi per le infrastrutture? E ancora: scopriamo che quasi la metà del malloppo europeo verrà spesa per la "transizione ecologica". Per carità temi importanti, ma siamo sicuri che rappresenti la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiama "die Resilienza", ma forse dovremmo ribattezzarlo semplicemente "diin". Anche perché, se la "resilienza" è la capacità di far fronte alla crisi facendo leva su sviluppo e crescita, nel progetto del governo non c'è traccia né dell'uno né dell'altra. In compenso, dopo quattro mesi di profonda riflessione, i fondi europei verranno sparpagliati in 54 progetti generici e contraddittori. Dov'è la scossa per l'economia? Perché solo 40 miliardi su 209 sono destinati ai nuovi investimenti? E perché soltanto 27,7 miliardi per le infrastrutture? E ancora: scopriamo che quasi la metà del malloppo europeo verrà spesa per la "transizione ecologica". Per carità temi importanti, ma siamo sicuri che rappresenti la ...

