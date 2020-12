Il piano del governo per i soldi del Recovery Fund? Soltanto le briciole alla sanità

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Prima di tutto la digitalizzazione e la trasformazione green. Poi, molto più in basso nella classifica delle risorse destinate alle varie voci, la. Così il, standobozza delper ilvisionata e anticipata dall’Ansa, pensa di spendere iin arrivo da Bruxelles, sempre che inizieranno mai davvero a essere erogati. Con il rafforzamento delle nostre strutture ospedaliere, evidentemente, molto meno importante nelle gerachie giallorosse rispetto al resto. Una scelta a dir poco sorprendente, considerando che le risorse sono stanziate proprio per far fronte a un’emergenza sanitaria e che il coronavirus ha messo a nudo tutte le debolezze del nostro sistema. Eppure, a quanto pare, per Conte e gli esponenti del suo ...