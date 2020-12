Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARCELLO e ROBERTA, finale amaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un finale non proprio sereno quello che attende MARCELLO Barbieri (Pietro Masotti) e ROBERTA Pellegrino (Federica De Benedittis) a Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della fiction daily di Rai 1 avevano fatto già trapelare le prime indiscrezioni in merito alla coppia: ebbene, l’arrivo del Mantovano ha rovinato il perfetto equilibrio che si era creato tra ROBERTA e MARCELLO, complice la partenza di lei per un nuovo percorso lavorativo e quello che sembrava il probabile coronamento della sua storia d’amore con una proposta di matrimonio… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 9 dicembre: Tina ha dubbi sulle conoscenze di Gemma Gli spoiler ci dicono che ROBERTA si preparerà per la partenza e comunicherà alle sue ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unnon proprio sereno quello che attendeBarbieri (Pietro Masotti) ePellegrino (Federica De Benedittis) a Il. Ledella fiction daily di Rai 1 avevano fatto già trapelare le prime indiscrezioni in merito alla coppia: ebbene, l’arrivo del Mantovano ha rovinato il perfetto equilibrio che si era creato tra, complice la partenza di lei per un nuovo percorso lavorativo e quello che sembrava il probabile coronamento della sua storia d’amore con una proposta di matrimonio… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 9 dicembre: Tina ha dubbi sulle conoscenze di Gemma Gli spoiler ci dicono chesi preparerà per la partenza e comunicherà alle sue ...

