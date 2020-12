Il nuovo Coronavirus presente in Italia da novembre 2019? Il report dei CDC non basta. Facciamo il punto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Emerging Infectious Diseases, rivista dei CDC americani (Centers for Disease Control and Prevention), ha pubblicato un report firmato dai ricercatori Italiani delle università di Milano e Newfoundland, in Canada, dove affermano di aver trovato evidenze di RNA del nuovo Coronavirus in un tampone oro-faringeo raccolto da un bimbo di quattro anni, ricoverato in Italia per sospetto morbillo nei primi giorni del dicembre del 2019. Una malattia simile a quella di Kawasaki si è rivelata esser associata in alcuni rari casi, nei bimbi positivi al SARS-CoV-2, questa presenterebbe sintomi abbastanza simili alla varicella o al morbillo. Ci sono ancora forti dibattiti in merito, e si sospetta che si tratti di una sindrome diversa e più grave della Kawasaki. ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Emerging Infectious Diseases, rivista dei CDC americani (Centers for Disease Control and Prevention), ha pubblicato unfirmato dai ricercatorini delle università di Milano e Newfoundland, in Canada, dove affermano di aver trovato evidenze di RNA delin un tampone oro-faringeo raccolto da un bimbo di quattro anni, ricoverato inper sospetto morbillo nei primi giorni del dicembre del. Una malattia simile a quella di Kawasaki si è rivelata esser associata in alcuni rari casi, nei bimbi positivi al SARS-CoV-2, questarebbe sintomi abnza simili alla varicella o al morbillo. Ci sono ancora forti dibattiti in merito, e si sospetta che si tratti di una sindrome diversa e più grave della Kawasaki. ...

