Il Milan per la terza volta sul tetto del Mondo – 9 dicembre 1990 – VIDEO

Il 9 dicembre 1990 il Milan batte l'Olimpia Asuncion e vince la sua terza Coppa Intercontinentale, la seconda consecutiva Il 9 dicembre 1990, un anno dopo avere conquistato la sua seconda Coppa Intercontinentale, il Milan si ripresenta a Tokyo per affrontare l'Olimpia Asuncion, squadra paraguaiana, fresca vincitrice della Copa Libertadores. A differenza dell'anno precedente in cui la gara si risolse al termine dei tempi supplementari, il Milan di Sacchi riesce a risolvere la pratica con estrema facilità. Sul finire del primo tempo Frank Rijkaard porta in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa sale in cattedra l'altro olandese Marco Van Basten, che, pur non segnando, è determinante nel permettere ai compagni di andare a rete. Al 62? è ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan per Legrottaglie: «Il Milan lotterà fino alla fine per vincere lo scudetto» MilanNews24.com CALCIOMERCATO MILAN DE PAUL

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Rodrigo de Paul potrebbe essere il sostituto di Hakan Çalhanoglu, che non sembra avere intenzione di rinnovare ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Rodrigo de Paul potrebbe essere il sostituto di Hakan Çalhanoglu, che non sembra avere intenzione di rinnovare ...