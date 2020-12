Il look del giorno, il tailleur con il maxi spacco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Immancabile pezzo chiave workwear, appropriato nelle occasioni importanti da giorno, il tailleur femminile è tornato di moda. E c’è chi lo reinterpreta in modo ultra seduttivo e rompe il rigore con un maxi spacco. Come visto nella sfilata di Altuzarra. Il look nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Altuzarra. Il tailleur femminile burgundy, come si porta Diventato da tempo la nuova tonalità classica per eccellenza grazie anche al contributo di Meghan Markle, il rosso burgundy spopola sulle passerelle e sale vertiginosamente nell’indice di gradimento per i look invernali. Una nuance scura e calda allo stesso tempo, perfetta per movimentare il rigore del tailleur femminile, come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Altuzarra. Il blazer ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Immancabile pezzo chiave workwear, appropriato nelle occasioni importanti da, ilfemminile è tornato di moda. E c’è chi lo reinterpreta in modo ultra seduttivo e rompe il rigore con un. Come visto nella sfilata di Altuzarra. Ilnella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Altuzarra. Ilfemminile burgundy, come si porta Diventato da tempo la nuova tonalità classica per eccellenza grazie anche al contributo di Meghan Markle, il rosso burgundy spopola sulle passerelle e sale vertiginosamente nell’indice di gradimento per iinvernali. Una nuance scura e calda allo stesso tempo, perfetta per movimentare il rigore delfemminile, come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Altuzarra. Il blazer ...

Kate Middleton e la regina Elisabetta hanno indossato entrambe cappotti rossi in due eventi pubblici. Il colore natalizio per eccellenza.

Kate Middleton ricicla il look per il tour in Scozia: cappotto rosso e gonna tartan

Forse il fittizio anziano stilista di Emily in Paris la definirebbe "ringarde", ma a Kate Middleton vestirsi a tema piace e lo fa volentieri, soprattutto in Scozia e sotto Natale.

