Il governo ha trovato l’intesa sul Mes | ma la maggioranza resta in bilico

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi ilvoterà la riforma del Mes, un tema che negli ultimi mesi ha diviso molto la. Ormai la crisi dell’esecutivo sembra superata, almeno per quanto riguarda questa decisione. Dopo il braccio di ferro del Movimento 5 Stelle, che sembrava voler fare ostruzionismo a tutti i costi, infatti, ieri si è giunti a un accordo e si capito che la priorità, in un momento di emergenza sanitaria globale, è quella di evitare di fare cadere ildi cui sono soci di. Una scelta che, tuttavia, risulta essere, dai banchi penastellati, più per convenienza che per convinzione. Ma se oggi la riforma del Mes non spaventa più, a creare dei timori c’è ancora il Recovery Plan e la sfida che il leader di Italia Viva vuole portare avanti a tutti i costi. >> Leggi anche: Crisanti: “Terza ondata certa, ...