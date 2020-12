Il dolce saluto di William alla regina Elisabetta che in rosso riunisce tutta la famiglia (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia ha tenuto distanti anche i membri della royal family ma oggi laha potuto finalmente riunire gran parte dellae tra tutti ha accantoe Kate. Lesul profilo Instagram dellareale inglese mostrano lazza del nipote nei confronti della nonna, il video su Twitter aggiunge altre emozioni. E’ per tutti lad’Inghilterra ma per i suoi nipoti è anche la nonna da sostenere e proteggere. Quel “Ciao nonna” beccato dai presenti dice tutto, ilva oltre ogni regola e protocollo. Ovviamente è stata lei la protagonista di questa prima reunion e per l’occasione ha scelto il, un cappotto, il cappello ...