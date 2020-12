Il discorso di Angela Merkel: “Se questo finisce per essere l’ultimo Natale con i nostri nonni avremo sbagliato qualcosa” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Voglio sono dire che se ora abbiamo troppi contatti nella corsa verso il Natale e questo finisce per essere l’ultimo Natale con i nostri nonni allora avremo sbagliato qualcosa”. Angela Merkel mai così accorata nel quasi supplicare di ridurre le occasioni di contatto per abbassare il numero dei contagi e delle vittima di COVID-19. “Mancano 14 giorni a Natale: e dobbiamo fare tutto il possibile per evitare di tornare ad una crescita esponenziale dei contagi”. A fronte di una curva epidemica che non si abbassa e di un nuovo record di vittime in Germania (590 i morti segnalati oggi dal Robert Koch Institut, il numero piu’ alto dall’inizio della pandemia), ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Voglio sono dire che se ora abbiamo troppi contatti nella corsa verso ilpercon ialloramai così accorata nel quasi supplicare di ridurre le occasioni di contatto per abbassare il numero dei contagi e delle vittima di COVID-19. “Mancano 14 giorni a: e dobbiamo fare tutto il possibile per evitare di tornare ad una crescita esponenziale dei contagi”. A fronte di una curva epidemica che non si abbassa e di un nuovo record di vittime in Germania (590 i morti segnalati oggi dal Robert Koch Institut, il numero piu’ alto dall’inizio della pandemia), ...

