Il deputato che annuncia alla Camera: violerà il divieto di spostamento a Natale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’autodenuncia prima di commettere l’illecito. Poco dopo l’intervento a Montecitorio di Giuseppe Conte con le comunicazioni sul prossimo Consiglio Europeo, ha preso la parola il deputato del Gruppo Misto Renzo Tondo che ha annunciato ai colleghi parlamentari che a Natale violerà le restrizione del governo e andrà a festeggiare in compagnia del figlio. LEGGI ANCHE > Questa mattina Libero si è ‘svegliato’ anarchico «Oggi voglio fare un atto di auto-denuncia. Voglio dire questo, voglio capire davvero se c’è la volontà di riformare alcune decisioni strane che avete preso per Natale e Capodanno – ha esordito Renzo Tondo parlando dal suo scranno a Montecitorio -. Io il giorno di Natale desidero andare a pranzo da mio figlio, che abita a quattro chilometri di distanza da casa mia, in un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’autodenuncia prima di commettere l’illecito. Poco dopo l’intervento a Montecitorio di Giuseppe Conte con le comunicazioni sul prossimo Consiglio Europeo, ha preso la parola ildel Gruppo Misto Renzo Tondo che hato ai colleghi parlamentari che ale restrizione del governo e andrà a festeggiare in compagnia del figlio. LEGGI ANCHE > Questa mattina Libero si è ‘svegliato’ anarchico «Oggi voglio fare un atto di auto-denuncia. Voglio dire questo, voglio capire davvero se c’è la volontà di riformare alcune decisioni strane che avete preso pere Capodanno – ha esordito Renzo Tondo parlando dal suo scranno a Montecitorio -. Io il giorno didesidero andare a pranzo da mio figlio, che abita a quattro chilometri di distanza da casa mia, in un ...

tommasosauro : RT @giornalettismo: Il deputato del gruppo Misto, #RenzoTondo, si è auto-denunciato alla #Camera: festeggerà il #Natale con il figlio che v… - ganciopanza : @GuidoCrosetto Guardi , non è che glielo ha ordinato il dottore di fare il deputato/senatore. Potevano tranquillame… - giornalettismo : Il deputato del gruppo Misto, #RenzoTondo, si è auto-denunciato alla #Camera: festeggerà il #Natale con il figlio c… - raspa90 : RT @repubblica: Autodenuncia del deputato: 'A Natale sarò da mio figlio che vive in un comune a 4 km dal mio' - Folchetto1 : RT @DavveroTv: Il deputato della Lega @borghi_claudio è intervenuto alla Camera dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte in vista del Consig… -