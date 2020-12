Il Cpr di via Corelli dev'essere chiuso al più presto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo alcuni episodi di protesta individuale, il 20 novembre si assiste a una rivolta più generalizzata, che innesca la reazione dei sindacati di polizia, che a Milano Today parlano di una struttura ... Leggi su thesubmarine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo alcuni episodi di protesta individuale, il 20 novembre si assiste a una rivolta più generalizzata, che innesca la reazione dei sindacati di polizia, che a Milano Today parlano di una struttura ...

novemillimetri : RT @infosubmarine: Secondo l’avvocato Eugenio Losco, impegnato nella tutela dei diritti delle persone in detenzione amministrativa, “in que… - amassone : RT @infosubmarine: Secondo l’avvocato Eugenio Losco, impegnato nella tutela dei diritti delle persone in detenzione amministrativa, “in que… - infosubmarine : Secondo l’avvocato Eugenio Losco, impegnato nella tutela dei diritti delle persone in detenzione amministrativa, “i… - LassautDeTrop : RT @JigginoRuss: Ieri sera nuova rivolta delle persone recluse nel CPR di via Corelli a Milano. Sembra sia iniziata dopo un tentativo di su… - Rosykira : Da' un'occhiata a 'Dulàc - MACA - 120 cpr - Ricostituente ed energizzante - con L-Arginina + Zinco e Vitamine B/C -… -

Momenti di tensione e disordini si sono verificati ieri sera nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a Milano. La vicenda. Intorno alle 22.15 un ospite dell ...

Momenti di tensione e disordini si sono verificati ieri sera nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a Milano. La vicenda. Intorno alle 22.15 un ospite dell ...