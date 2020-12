Il Covid circolava a Milano già a novembre 2019, il caso di un bambino di 4 anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - Il Covid-19 circolava a Milano già a novembre 2019. O almeno è questo quello che fa pensare il caso di un bambino di 4 anni con tosse e rinite iniziate il 21 novembre scorso, sottoposto poi a tampone il 5 dicembre. A documentare il caso è stato Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano in uno studio coordinato da Elisabetta Tanzi e condotto presso il Laboratorio Subnazionale accreditato OMS per la Sorveglianza di Morbillo e Rosolia (MoRoNET) nel CRC EpiSoMI “Epidemiologia e Sorveglianza Molecolare delle Infezioni”. Lo studio pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases dimostra la presenza di SARS-CoV-2-RNA in un tampone oro-faringeo raccolto dal ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - Il Covid-19 circolava a Milano già a. O almeno è questo quello che fa pensare ildi undi 4con tosse e rinite iniziate il 21scorso, sottoposto poi a tampone il 5 dicembre. A documentare ilè stato Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano in uno studio coordinato da Elisabetta Tanzi e condotto presso il Laboratorio Subnazionale accreditato OMS per la Sorveglianza di Morbillo e Rosolia (MoRoNET) nel CRC EpiSoMI “Epidemiologia e Sorveglianza Molecolare delle Infezioni”. Lo studio pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases dimostra la presenza di SARS-CoV-2-RNA in un tampone oro-faringeo raccolto dal ...

