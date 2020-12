Il colpo basso di Maria De Filippi stupisce i fan | il video incriminante

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) IldiDead Amici non è passato inosservato, il momento di imbarazzo di una giovane ballerina ha molto colpito il web. Ecco cosa è successo. Fonte InstagramDenel talent che porta il suo nome mostra l suo lato più gioioso e si diverte molto a stretto contatto con i ragazzi, qui, ancora di più che con i giovani tronisti di Uomini e Donne mostra il suo lato più caloroso e materno. Tuttavia, proprio come farebbe una mamma non manca di incoraggia, spronare e spesso punzecchiare i giovani talenti che solcano il palco di Amici. Mai con cattiveria, le sue frecciatine arrivano sempre dritte al punto. Molto spesso l’obiettivo della conduttrice è quello di tirare fuori aspetti o lati della loro personalità che magari faticano a venire ...