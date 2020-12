Il cardinale Bassetti sta meglio | ' I sintomi del Covid stanno scomparendo'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) In seguito al ricovero perche aveva fatto temere per la sua vita, il Presidente della Cei Gualtierostae sulle pagine del settimanale La Voce scrive: "Ormai da qualche giorno ...

Avvenire_Nei : Il messaggio. Il cardinale Bassetti: sarà un Natale particolare, ma non più triste - tuttoggi : Convalescente a seguito del contagio da Covid-19, il cardinale... #cronaca #umbria - TrgMedia : Cardinale Bassetti, la salute sta tornando - quot_umbria : Il Cardinale Gualtiero Bassetti nel primo audio-video rivolto alla sua comunità diocesana - umbriajournal_ : Cardinale Bassetti, il primo audio-video rivolto alla sua comunità diocesana -

Ultime Notizie dalla rete : cardinale Bassetti

(ANSA) – PERUGIA, 09 DIC – Il prossimo sarà "un Natale molto particolare, ma non più triste": così il cardinale Gualtiero Bassetti in un messaggio alla comunità diocesana. Per il presidente della Cei ...Convalescente a seguito del contagio da Covid-19, il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti ha rivolto un primo messaggio di Avvento alla comunità diocesana attraverso ...