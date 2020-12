Il cane senza zampe anteriori cammina di nuovo grazie ad un bambino ingegnoso VIDEO

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci sono storie sul web che lascianofiato, come quella che andremo a vedere oggi nel dettaglio. Grace è una piccola cagnolina, abbandonata per strada pochi giorni dopo esser nata. La cucciola ha trascorsi diversi giornimangiare fino a quando un veterinario non l’ha fortunatamente trovata in condizioni pessime, coperta dai vermi e quasi in fin di vita. Il veterinario quindi, dal buon cuore, si è preso cura di lei e le ha fornito tutto quello di cui aveva bisogno per poi trasferirla nel rifugio per animali Mostly Mutts di Atlanta, negli Stati Uniti, in modo che potesse trovare una famiglia che potesse adottarla e prendersi cura di lei. La famiglia Turney, appena ha visto Grace, non ha esitato un attimo e l’ha portata viaesitare. Per prima cosa, i Turney hanno deciso di trovare un veterinario che potesse facilitarle ...